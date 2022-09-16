محكمة فى بروكسل تعتبر صناديق زجاجية بمحاكمة إرهابيين انتهاكا لحقوق الإنسان

أمرت محكمة في بروكسل، اليوم الجمعة، بتفكيك صناديق زجاجية مثيرة للجدل لمدعى عليهم في المحاكمة بشأن هجمات إرهابية إسلاموية وقعت في عام 2016.

وجاء في الحكم، وفقا لوكالة الأنباء البلجيكية "بيلجا"، أن الصناديق المنفصلة التي تم وضعها بقاعة المحكمة، مع وجود فتحة صغيرة بها، بحيث يمكن للمتهمين تبادل المعلومات مع محاميهم، تنتهك المادة رقم 6 من اتفاقية حقوق الإنسان، وهو الحق في الحصول على محاكمة عادلة.

وذكرت "بيلجا"، أن المحكمة تؤيد حلا مشابها لما حدث فى المحاكمات الخاصة بهجمات باريس عام 2015، حيث تشارك كل المجني عليهم في صندوق.

وأصبح الأمر متروك لوزارة العدل أن تتخذ قرارا بشأن كيفية استخدام الصناديق الزجاجية في جلسات الاستماع التالية.

ويحاكم عشرة أفراد في بروكسل بسبب هجمات إرهابية وقعت في 22 مارس عام 2016، ما أسفر عن مقتل 32 شخصا وإصابة المئات.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة في 10 أكتوبر، عندما يتم الإعلان عن أعضاء هيئة المحلفين، قبل بدء جلسات الاستماع يوم 13 من الشهر نفسه.