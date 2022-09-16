 ليفاندوفسكي يتحدث عن استقباله في ميونخ قبل مواجهة البايرن وبرشلونة - بوابة الشروق
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ليفاندوفسكي يتحدث عن استقباله في ميونخ قبل مواجهة البايرن وبرشلونة

د ب أ
نشر في: الجمعة 16 سبتمبر 2022 - 11:22 م | آخر تحديث: الجمعة 16 سبتمبر 2022 - 11:22 م

وصف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة الإسباني، استقباله لدى عودته لمدينة ميونخ لمواجهة فريقه السابق بايرن في دوري أبطال أوروبا بالـ"محترم".

وقال ليفاندوفسكي - 34 عاما - في تصريحات لصحيفة "بيلد" اليوم الجمعة إنه كان ممتنا للجماهير بشأن طريقتهم في الترحيب به.

وأوضح :"كان ترحيبا محترما رائعا ومهما بالنسبة لي، تواجدت في ميونخ لثماني سنوات، ليس لعامين أو ثلاثة، لا يمكنك أن تنسى هذا".

بعد القليل من الجدل، انتقل ليفاندوفسكي من بايرن إلى برشلونة قبل بداية الموسم الحالي.

وعاد ليفاندوفسكي إلى ميونخ، يوم الأربعاء الماضي، مع فريقه الجديد للمرة الأولى، ولكنه خرج من ملعب أليانز أرينا خاسرا صفر / 2.


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