بوتين ينتقد قيود الاتحاد الأوروبي على صادرات الأسمدة الروسية

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، انتقادات حادة للاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، قائلا إن التكتل يقبل صادرات الأسمدة الروسية لدول أعضائه، لكنه ينكر الأمر نفسه على الدول النامية.



وفي كلمته بقمة منظمة شنجهاي للتعاون في سمرقند بأوزبكستان، حث بوتين ممثلي حضور الأمم المتحدة على ممارسة ضغوط على الاتحاد الأوروبي لرفع القيود التي فرضها، ردا على الغزو الروسي على أوكرانيا.



وقال بوتين، إن روسيا تستعد للتبرع بنحو 300 ألف طن من الأسمدة للدول النامية "بدون مقابل"، مضيفا أن تلك الكمية تراكمت في موانئ الاتحاد الأوروبي.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" ووسائل إعلام أوروبية، في مقابلة لا تتعلق بتصريحات بوتين الأخيرة، اتهم رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الزعيم الروسي بنشر "أخبار كاذبة".



وذكر أن "روسيا اتخذت القرار لمنع صادرات المنتجات الزراعية".



وقال ميشال إن بوتين كان يحاول صرف اللوم عن المشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي في دول أفريقية إلى الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع.



وتابع: "هذه أخبار كاذبة، بالطبع، وليست صحيحة"، مضيفا أنه كان على تواصل بدول أفريقية.



وخلال القمة، اتهم بوتين الغرب بارتكاب أخطاء، قائلا إن العالم يمضي في عملية تحول "لا يمكن الرجوع عنها" نحو مراكز قوة جديدة، في إشارة واضحة للتعاون الوثيق بين روسيا والصين.



وذكر أن منظمة شنجهاي للتعاون هي أكبر منظمة للتعاون الإقليمي في العالم، ومنفتحة أمام انضمام أعضاء جدد لها. وتم البدء في خطوات ضم بيلاروس للمنظمة خلال القمة.



وتتألف المنظمة من الصين وروسيا والهند وباكستان وقيرغستان وكازاخستان وطاجكستان وأوزبكستان.