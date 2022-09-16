 لبنان.. قطع طرقات شمال البلاد احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لبنان.. قطع طرقات شمال البلاد احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية

د ب أ
نشر في: الجمعة 16 سبتمبر 2022 - 10:56 م | آخر تحديث: الجمعة 16 سبتمبر 2022 - 10:56 م
نفّذ عدد من الناشطين اعتصاماً أمام  منزل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في طرابلس، مساء اليوم الجمعة، وقطعوا الطريق احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، وكذلك قطع عدد من أهالي منطقة البداوي شمال لبنان الطريق لنفس الأسباب.

وعمد المشاركون إلى قطع الطريق المحاذي لدار الرئيس ميقاتي بالإطارات المشتعلة.

من جهة أخرى، قطع عدد من أهالي منطقة البداوي الطريق الدولي بالعوائق وحاويات النفايات، احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وانقطاع المياه منذ أسابيع عن المنطقة.

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية غير مسبوقة وتراجع القدرة الشرائية لدى اللبنانيين بفعل الارتفاع الجنوني للأسعار وانهيار العملة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي.

وبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية اليوم الجمعة 38500 ليرة لبنانية للمرة الأولى في تاريخ لبنان.

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