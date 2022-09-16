أرمينيا وأذربيجان تشيران إلى استمرار الهدنة بعد مقتل 206 في اشتباكات

أفادت أذربيجان وأرمينيا بأنه يبدو أ، الهدنة بين البلدين مستمرة، بعدما أسفرت اشتباكات حدودية عن مقتل أكثر من 200 فرد من قوات الجانبين في أعنف قتال بين الجارتين منذ حرب عام 2020، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن الوضع لا يزال "متوترا للغاية"، وذلك في محادثات هاتفية منفصلة مع كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما ذكر مكتب رئيس الحكومة اليوم.

وذكر باشينيان في اجتماع حكومي إن حصيلة القتلى بين القوات الأرمينية خلال القتال الذي جرى الأسبوع الجاري ارتفعت إلى 135 فردا، إلى جانب وجود العديد من الجرحى.

وأفادت أذربيجان بمقتل 71 فردا، على الأقل، من صفوف قواتها.

وتحدث وزير الدفاع ذاكر حسنوف هاتفيا مع نظيره الروسي سيرجي شويجو ووكيل وزارة الدفاع الأمريكي كولين كال، بينما عقد قائد الجيش الأذربيجاني محادثات مع نظيره التركي.