أرمينيا: مقتل 135 جنديا في اشتباكات حدودية مع أذربيجان

كشف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن ارتفاع عدد الجنود الذين سقطوا خلال المواجهات الحدودية مع أذربيجان خلال هذا الأسبوع إلى 135 جنديا.

وقال باشينيان ـ في تصريح أوردته قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الجمعة ـ "إن عدد القتلى الذين سقطوا خلال المواجهات الحدودية مع أذربيجان بلغ حتى هذه اللحظة 135 جنديا"، معربا في الوقت نفسه عن أسفه لوقوع إصابات في هذه الاشتباكات، دون أن يشير إلى عددهم.

وتوقع المسؤول الأرميني ارتفاع عدد القتلى خلال الفترة المقبلة؛ نظرا لوجود عدد كبير من الجرحى في الاشتباكات التي تعد أسوأ مواجهات عند الحدود مع أذربيجان منذ حرب عام 2020.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الأرمينية - في بيان - أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء نيكول باشينيان؛ لمناقشة الاشتباكات التي اندلعت هذا الأسبوع بين أرمينيا وأذربيجان.

واتفقت أرمينيا وأذربيجان، أمس، على وقف إطلاق النار فيما بينهما، لتبدأ تهدئة جديدة بين البلدين المتنازعين على إقليم "ناغورني قره باغ" الحدودي، بعد اتهام من أرمينيا، أول أمس /الأربعاء/، لأذربيجان باحتلال مساحة من أراضيها، إذ قالت أرمينيا إن جارتها أذربيجان سيطرت عليها في مواجهات عنيفة بين الجارين هددت محادثات سلام وصفتها بـ"الهشة".

وخاضت الدولتان حربين، الأولى في التسعينيات، والثانية في 2020، بسبب إقليم "ناغورني قره باغ" المتنازع عليه، وهو جيب أذربيجاني تسكنه غالبية من الأرمن.