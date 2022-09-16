استقبال حافل لفرقة مياس في بيروت بعد فوزها بالمركز الأول ببرنامج المواهب الأمريكية

شهد مطار رفيق الحريري الدولي، مساء اليوم الجمعة، استقبالا حافلا لدى وصول فرقة "مياس" اللبنانية" إلى بيروت قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعد فوز الفرقة بالمركز الأول في برنامج المواهب الأمريكية.



أقيم الاحتفال في صالون الشرف بمطار بيروت والذي تم تزيينه بالورود، بحضور أسر أعضاء الفريق الذي يتجاوز عدده 30 فنانا، كما احتشد عدد كبير من الجمهور للترحيب بالفريق بعد النجاح الذي حققه على مستوى عالمي.



وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وعدد من الوزراء والقيادات السياسية والشعبية والمؤسسات اللبنانية والجيش اللبناني قد قدموا التهنئة لفرقة مياس بعد الإنجاز الكبير الذي حققته.