سكرتيرعام الناتو: الهجوم الأوكراني المضاد «فعال» وليس نهاية للحرب

قال السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) "ينس ستولتنبرج"، اليوم الجمعة، إن الهجوم الأوكراني المضاد ضد القوات الروسية كان فعالا للغاية، إلا أنه حذر من ضرورة أن تكون الدول مستعدة على المدى الطويل لأن هذا لا يشير إلى بداية نهاية الحرب.

وأضاف ستولتنبرج - في تصريحات نقلتها قناة "فرنسا 24" الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - "أن الأمر يعد بالطبع مشجعا للغاية أن نرى أن القوات المسلحة الأوكرانية أصبحت قادرة على استعادة الأراضي وكذلك شن ضربات وراء الخطوط الروسية".

وتابع ستولتنبرج أنه "في الوقت نفسه، علينا أن ندرك أن هذه ليست بداية نهاية الحرب، يجب أن نكون مستعدين على المدى الطويل".