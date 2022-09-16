مصارف لبنان تعلن غلق جميع البنوك 3 أيام: سلامة موظفينا وعملائنا أهم

قرر مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، إغلاق جميع البنوك العاملة في البلاد أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء المقبلين استنكارا وشجبا لما حصل وبغية اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة، على أن يعود مجلس الإدارة إلى الاجتماع في مطلع الأسبوع القادم للنظر بشأن الخطوات التالية.

وأكد المجلس ،في بيان له، اليوم الجمعة، أن هذا الموقف يأتي بعد الاعتداءات المتكررة على المصارف وما يتعرض له القطاع وخاصة موظفو المصارف من تعديات جسدية وعلى الكرامات والتي فصلها بدقة بيان اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان أمس، موضحا أنه اخذ بعين الاعتبار المخاطر التي يتعرض لها العملاء المتواجدين داخل الفروع التي تتعرض للاقتحام.

كما اعتذرت الجمعية لكافة المودعين عن أي إزعاج أو تأخير قد ينتج عن هذا الإقفال، معتبرة أن سلامة موظفيها وعملائها تأتي في رأس الأولويات التي تضعها المصارف نصب أعينها إضافة إلى مصالح المودعين التي تحاول تأمينها بقدر المستطاع في الظروف الحالية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ومن ناحية أخرى، شددت جمعية مصارف لبنان على نبذ العنف بكافة أشكاله لأن العنف لم ولن يكون هو الحل، موضحة أن الحل يكون بإقرار القوانين الكفيلة بمعالجة الأزمة بأسرع ما يمكن، لأن معالجة أزمة انهيار نظامية Systemic Failure كالتي تمر بها البلاد لا يمكن أن تُحل إلا عبر خططٍ شاملة تأخذ بعين الاعتبار كافة المسببات وتقوم بمعالجتها بشكل متكامل، كما ورد مؤخراً في العديد من مداخلات السادة النواب في المجلس النيابي.

يشار إلى أن البنوك في لبنان تغلق غدا وبعد غد في العطلة الأسبوعية.