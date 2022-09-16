الاعتماد والرقابة الصحية تحتفل غدا باليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار الدواء دون أضرار

تنطلق غدا السبت، فعاليات الاحتفالية، التي تنظمها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، وذلك بمشاركة منظمة الصحة العالمية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، واتحاد المستشفيات العربية، ونخبة من قيادات المنظومة الصحية.



وتشير منظمة الصحة العالمية في إطار احتفالها باليوم العالمي لسلامة المرضى هذا العام تحت شعار "الدواء دون أضرار"، إلى أن الأضرار الناجمة عن الأدوية تشكل نسبة 50% من إجمالي الأضرار الذي يمكن تجنبها في مجال الرعاية الطبية، وأنه يمكن تجنب إهدار 42 مليار دولار أمريكي من إجمالي الإنفاق الصحي العالمي في جميع أنحاء العالم إذا ما تُجنّب ارتكاب أخطاء المداواة.



يستهدف الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى للعام الحالي 2022 رفع مستوى الوعي العالمي بالعبء الكبير للأضرار الناجمة عن الأدوية بسبب ارتكاب الأخطاء واتباع ممارسات غير مأمونة في مجال المداواة، والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مأمونية الأدوية، وإشراك أصحاب المصلحة والشركاء الرئيسيين في الجهود الرامية إلى منع ارتكاب الأخطاء في المداواة والحد من الأضرار الناجمة عنها، إلى جانب تمكين المرضى وأسرهم من المشاركة بفعالية في استعمال الأدوية بمأمونية، فضلا عن توسيع نطاق تنفيذ التحدي العالمي الذي يواجه المنظمة بشأن سلامة المرضى.



وفي هذا الإطار، تناقش جلسات المؤتمر، الذي تنظمه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بتحقيق سلامة المرضى، والحد من المخاطر المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية، وذلك في إطار التوجه إلى تعزيز نموذج الرعاية الشاملة المرتكزة حول المريض والذي يؤدي بدوره إلى حسن استخدام الموارد وحوكمة خدمات الرعاية الصحية، حيث يلقي المؤتمر الضوء على نُظُم الاعتماد وآليات الرقابة والمتابعة ودورها في ترسيخ مبادئ سلامة المريض، والمبادرة الوطنية لسلامة المريض في النظام الصحي الجديد، إلى جانب الإدارة الآمنة للدواء، الثورة الصناعية الرابعة وسلامة المريض، التكامل بين شركاء الرعاية الصحية من أجل سلامة المرضى.



يشارك بفعاليات الاحتفالية الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية، وحسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور إسلام أبو يوسف نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وكل من الدكتور نوران الغندور، والدكتور أحمد صفوت عضوي مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إلى جانب نخبة من قيادات المنظومة الصحية وكوادر الرعاية الصحية في مختلف المجالات الطبية ومن مختلف القطاعات.