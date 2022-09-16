الداخلية تهدي حقائب مدرسية للأطفال بدور رعاية الأيتام والمناطق الأكثر احتياجا

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أهدى قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان"، حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال بدور رعاية الأيتام والمناطق الأكثر احتياجاً؛ وذلك في إطار فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المستلزمات المدرسية بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد.

وتم بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن، توزيع الحقائب بمنطقة حي "أهالينا" بالسلام في القاهرة، ومديريات أمن ( الجيزة - الدقهلية - المنوفية - جنوب سيناء - الشرقية - كفر الشيخ - الإسكندرية - الإسماعيلية - المنيا - مطروح - القليوبية)؛ وذلك تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تؤكد الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني الهادف إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.