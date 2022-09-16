 5 سفن محملة بالمنتجات الزراعية تغادر موانئ أوكرانيا - بوابة الشروق
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5 سفن محملة بالمنتجات الزراعية تغادر موانئ أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 16 سبتمبر 2022 - 12:55 م | آخر تحديث: الجمعة 16 سبتمبر 2022 - 12:55 م

أعلنت السلطات الأوكرانية مغادرة خمس سفن محملة بالمنتجات الزراعية الأوكرانية من موانئها.

وذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الجمعة- أنه اعتبارًا من صباح اليوم، غادرت خمس سفن أخرى محملة بالحبوب الموانئ الأوكرانية عن طريق ممر الحبوب.

ووفقًا لبيانات وزارة البنية التحتية الأوكرانية تم تصدير 3.4 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ أن غادرت أول سفينة بالمواد الغذائية الأوكرانية الميناء في إطار "مبادرة الحبوب".

يذكر أن ما مجموعه 149 سفينة حملت منتجات زراعية غادرت الموانئ الأوكرانية إلى دول في آسيا وأوروبا وأفريقيا.

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