بلينكن: نشدد على إلتزامنا بالديمقراطية ونطمح إلى عالم أكثر شمولية وإنصافا وسلاما

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إننا "نشدد في اليوم الدولي للديمقراطية على التزامنا بالديمقراطية فيما نطمح إلى عالم أكثر شمولية وإنصافا وسلاما".

وتابع وفقا لبيان للخارجية الأمريكية أنه على حد تعبير الرئيس: " يجب أن نبدأ بالدبلوماسية المتجذرة في أغلى القيم الأمريكية، ألا وهي الدفاع عن الحرية ومناصرة الفرص ودعم الحقوق العالمية واحترام سيادة القانون ومعاملة كل شخص بكرامة".

وتعزز الولايات المتحدة احترام الحريات الأساسية على مستوى العالم من خلال وضع حقوق الإنسان في صلب سياستنا الخارجية، ونحن نعرف أن احترام كرامة الإنسان وحقوقه أمران أساسيان لاستدامة السلام والحفاظ على الازدهار ويتجذر هذا الاحترام في تجربتنا الخاصة كديمقراطية. وعلى الرغم من أننا لسنا ديمقراطية مثالية، فنحن نسعى باستمرار إلى أن نكون مجتمعا أكثر عدلا وإنصافا، وفقا لوزير الخارجية الأمريكي.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على أنه يجب أن تقترن الأقوال بالأفعال، لذا تعمل الولايات المتحدة مع الحكومات الشريكة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ضمن "عام العمل" المكرس للوفاء بالتعهدات التي تم قطعها خلال "قمة الديمقراطية" في ديسمبر 2021.

وتشمل هذه التعهدات الالتزامات الأمريكية التي تم التعهد بها بموجب المبادرة الرئاسية للتجديد الديمقراطي، وهي مجموعة بارزة من مبادرات السياسة والمساعدات الخارجية تبني على عملنا الرامي لتعزيز الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم ومكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان.

وتابع بلينكن أن الجهود التي تندرج في إطار المبادرة تتراوح بين تعزيز وسائل الإعلام المستقلة وصولا إلى تسخير التكنولوجيا للتجديد الديمقراطي ومرورا بتعزيز مشاركة السكان المهمشين على المستوى المدني.

ويستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن العام المقبل قمة ثانية للديمقراطية بغية تقييم التقدم المحرز بشأن هذه الالتزامات التي تعزز المؤسسات الديمقراطية وتحمي من التهديدات الاستبدادية وتضمن أن تفيد الديمقراطيات مواطنيها.