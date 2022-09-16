بلجيكا تعتمد تدابير إضافية لتخفيف أعباء الطاقة على المواطنين

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم الجمعة، أن بلاده وافقت على حزمة إغاثة موسعة لمواطنيها وشركاتها للتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال دي كرو في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة، إنه في حين أن الحكومة وسعت في السابق نطاق الرعاية الاجتماعية للمستهلكين الأكثر تضررا، فإن الحزمة الجديدة تشمل مدفوعات شهرية بقيمة 135 يورو (55ر135 دولار) للغاز و61 يورو للكهرباء للعائلات في شهري نوفمبر وديسمبر.

وسيكون هناك أيضا مبلغ مدفوع لمرة واحدة بقيمة 300 يورو لزيت التدفئة.

وإضافة إلى ذلك، سيتم تخفيض الضرائب على الغاز والكهرباء إلى الحد الأدنى في شهري نوفمبر وديسمبر.

كما سيتم توفير الإغاثة للشركات والعاملين لحسابهم الخاص، على سبيل المثال من خلال المساعدات المالية المباشرة وتأخير دفع الضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي.

وسيتم تعديل بعض هذه التدابير حسب الدخل من أجل توفير الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه.