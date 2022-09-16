بوتين: لم أقرر بعد مسألة حضوري شخصيا قمة العشرين

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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، بأنه حتى الآن لم يقرر إذا كان سيحضر قمة العشرين التي من المقرر عقدها نوفمبر المقبل، أو لن يحضر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة "منظمة شنجهاي للتعاون" بمدينة سمرقند في أوزبكستان.

وقال بوتين: "لم أقرر بعد مسألة حضوري شخصيًا قمة العشرين".

وعن مسألة تصدير الحبوب، قال الرئيس الروسي "نظيري التركي، رجب طيب أردوغان، يساهم بشكل كبير في حل أزمة الغذاء".

ومضى موضحا "هناك 3 سفن من الحبوب فقط توجهت إلى الدول الفقيرة".

وتابع "أغلب سفن الحبوب الأوكرانية توجهت إلى أوروبا والرئيس التركي أكد مرارًا على ضرورة إرسال العديد منها إلى الدول الفقيرة".

وجاءت تصريحات الرئيس الروسي بعد لقاء جمعه بالرئيس التركي أردوغان على هامش قمة "منظمة شنجهاي للتعاون" في سمرقند.