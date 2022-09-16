 مقتل المدعي العام ونائبته بجمهورية لوجانسك الإنفصالية في تفجير إرهابي - بوابة الشروق
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مقتل المدعي العام ونائبته بجمهورية لوجانسك الإنفصالية في تفجير إرهابي

أ ش أ
نشر في: الجمعة 16 سبتمبر 2022 - 2:59 م | آخر تحديث: الجمعة 16 سبتمبر 2022 - 2:59 م

أكدت سلطات جمهورية لوجانسك الإنفصالية في أوكرانيا، مقتل المدعي العام ونائبته بالجمهورية في تفجير إرهابي وقع بمكتبه صباح اليوم الجمعة.

وقال رئيس جمهورية لوجانسك، ليونيد باشنيك، في بيان اليوم الجمعة - "نتيجة عمل إرهابي، قُتل اليوم المدعي العام سيرجي جورينكو ونائبته يكاترينا ستيغلينكو".

وأضاف "أن الانفجار يُظهر مجددا أن نظام كييف قد تجاوز كل الحدود الممكنة، حيث يؤكد الحادث أن أوكرانيا في ظل قيادتها الحالية تعتبر دولة إرهابية".

وكانت سلطات لوجانسك أعلنت في وقت سابق من اليوم أن انفجارا قويا وقع بمبنى مكتب المدعي العام وسط لوجانسك، وأسفر عن وقوع إصابات.

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