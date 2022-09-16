البحرين تعلن عن تسجيل أول حالة إصابة بجدري القرود

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة قائمة بـ"جدري القرود" لرجل وافد قادم "29 عاما"، لم تحدد جنسيته، حيث تم الاشتباه بإصابته وظهور الأعراض عليه، وفقا لما أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا".



وقالت الوكالة: "تم فورا اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وفق بروتوكلات الفحص والعزل والعلاج وتتبع أثر المخالطين.. الحالة تتلقى الرعاية الطبية اللازمة".



وأكدت الوزارة أنها وضعت خطة استباقية طارئة للتعامل مع جدري القرود منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة في عدد من الدول وذلك للحفاظ على الصحة العامة.



وأشارت الوزارة إلى "حرصها على مواصلة التقصي الوبائي للحد من فرص انتشار جدري القردة حفاظا على السلامة العامة للمجتمع".



وشددت استعدادها للتعامل مع المستجدات في هذا الشأن واتخاذها "الإجراءات الاحترازية اللازمة وفق البروتوكولات الصحية المعمول بها محليا وعالميا، ومواصلة التعاون مع المنظمات الصحية الدولية والإقليمية بهذا الخصوص".