الإمارات: إطلاق مبادرة خيرية لتوفير الخبز مجانا للمحتاجين

شهدت الإمارات اليوم الجمعة إطلاق مبادرة إنسانية لتوفير الخبز مجاناً للعائلات والأسر المتعففة وفئة الأيدي العاملة في مختلف أوقات اليوم بعدة منافذ معتمدة.

وقال مسؤولون بمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر في دبي للصحفيين اليوم، إن المبادرة تحمل اسم "خبز السبيل"، وتهدف إلى توفير الخبز الطازج للمحتاجين، وذلك عبر آلات ذكية مبرمجة مسبقاً، تقوم بتحضير الخبز وتوفيره مجاناً للمحتاجين في عدد من المواقع المعتمدة، ضمن نموذج حديث ومستدام للعمل الخيري.

وأضافوا: "يحقق المشروع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي دعا إليها أثناء جائحة (كوفيد-19)"، مؤكدا بأنه "لن يمرض أحد. ولن يحتاج أحد. ولن يجوع أحد على أرض الإمارات، من دون أن يهتم به الجميع".

وتشكل رحلة المستفيدين عملية سهلة وبسيطة، إذ يمكن لأي شخص محتاج أن يضغط على زر "طلب الخبز"، والانتظار قليلاً حتى يجهز الخبز ومن ثم استلامه من الجهاز.

وقال أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّرعلي المطوع: "هذه المبادرة نموذج للوقف المجتمعي المبتكر الذي يفتح باب المساهمة للجميع ويحدث حراكاً خيرياً شاملاً ويرسخ روح التضامن والتكافل بين فئات المجتمع المختلفة. ونتطلع إلى توسيع نطاق التعاون مع شركاء المبادرة في المجتمع المحلي للوصول إلى أوسع شريحة من المستفيدين".