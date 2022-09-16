اليابان تدرس بناء ملجأ في جزيرة أوكيناوا وسط التوترات بشأن تايوان

تدرس اليابان بناء ملجأ إجلاء للسكان في جزيرة أوكيناوا النائية في حال حدوث طوارئ عسكرية بالقرب من سلسلة جزر نانسي جنوب غربي البلاد أو تايوان.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن مصادر حكومية قولها ليلة أمس الخميس أن الحاجة إلى مثل هذه المنشأة تأتي في الوقت الذي تعمل فيه قوات الدفاع الذاتي اليابانية على توسيع نطاق انتشارها في الجزر النائية التابعة للمقاطعة الجزيرة في الجنوب، حيث تقع يوناجوني على بعد حوالي 110 كيلومترات من تايوان، وسط التعزيزات العسكرية الصينية.

واعتبرت الحكومة أنه من الضروري توفير الملجأ، بالنظر إلى عدم وجود مثل هذه المرافق في الجزر، بحسب المصادر.

وتصاعدت التوترات مؤخرًا بالقرب من تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، ثالث أعلى مسؤول في الولايات المتحدة، في أوائل أغسطس، إلى تايوان المتمتعة بالحكم الذاتي التي تعتبرها الصين مقاطعة انفصالية يجب أن يتم توحيدها مع البر الرئيسي، باستخدام القوة إذا لزم الأمر.

وتثير حالة الطوارئ في تايوان القلق بشكل خاص بالنسبة لليابان، حليف الولايات المتحدة، نظرا لقربها من جزرها الجنوبية الغربية، بما في ذلك سينكاكو.

يشار إلى أن اليابان والصين تتنازعان بشأن جزر تطلق عليها طوكيو سينكاكو فيما تطلق عليها بكين دياويو.