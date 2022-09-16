زيلينسكي: العثور على مقبرة جماعية في إزيوم المحررة حديثا

قال الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تم العثور على مقبرة جماعية في مدينة إزيوم شمال شرق البلاد ، والتي تم استعادتها من القوات الروسية قبل أيام فقط.

وذكر زيلينسكي في خطابه مساء الخميس "تم العثور على مقبرة جماعية في إزيوم بمنطقة خاركيف. وقد بدأت بالفعل التحركات الإجرائية الضرورية هناك. يجب أن يكون هناك مزيد من المعلومات غدا الجمعة - معلومات واضحة وموثوقة".

وتابع الزعيم الأوكراني "نريد أن يعرف العالم ما يحدث بالفعل وما الذي أدى إليه الاحتلال الروسي". "من بوتشا ، لماريوبول ، والآن ،مع الاسف، في إزيوم ... روسيا تترك الموت في كل مكان. ويجب أن تتحمل مسؤولية ذلك".

كان قد عثر في أوائل أبريل الماضي على مئات الجثث في ضاحية بوتشا بكييف بعد انسحاب القوات الروسية. وتم اتهام جنود روس بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين هناك.

وتم استعادة إزيوم قبل أيام فقط عندما تمكنت قوات كييف من استعادة المزيد والمزيد من الاراضي من القوات الروسية الغازية كجزء من هجوم مضاد كبير. وتعتبر المدينة مركزا مهما للنقل،وتعتبر بوابة منطقة دونباس الصناعية وكان بها أكثر من 40 ألف نسمة قبل الحرب.