الأمم المتحدة تعتزم إرسال فريق تحقيق إلى إيزيوم الأوكرانية بعد العثور على مقابر جماعية

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنها تعتزم إرسال فريق من المحققين إلى مدينة إيزيوم في شمال شرق أوكرانيا، في أعقاب العثور على مئات المقابر بعد انسحاب القوات الروسية.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأممية في جنيف: إن "الاكتشاف صادم، ويجب التحقيق في ملابسات وفاة جميع الأشخاص الذين تم العثور على جثثهم".

من جانبه، وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الخميس، المقابر التي تم اكتشافها في منطقة غابات بالمدينة بأنها "مقبرة جماعية".

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إنه تم العثور على 440 قبرا بدون شواهد في منطقة واحدة.

وكانت القوات الروسية قد استولت على إيزيوم في نهاية شهر مارس الماضي، قبل أن تنسحب من المدينة جراء الهجمات المضادة التي شنها الجيش الأوكراني.