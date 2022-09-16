الصين: الاقتصاد الصناعي شهد نمواً قوياً في العقد الماضي

قالت الهيئة الوطنية للإحصاء، الصينية إن الاقتصاد الصناعي سجل أداءً قوياً على مدار العقد الماضي.

وأضافت الهيئة في تقرير لها أن ناتج القيمة المضافة الصناعي للبلاد سجل زيادة سنوية متوسطة بمسبو 1ر6 في المئة من عام 2013 إلى عام 2021، أعلى بكثير من اقتصادات رئيسية أخرى في العالم،حسبما ذكرت اليوم الجمعة وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا.

وسجلت الشركات الصناعية التي تبلغ إيرادات الأعمال الرئيسية السنوية لكل منها 20 مليون يوان على الأقل ( حوالي 89ر2مليون دولار أمريكي)، أرباحاً مجمعة وصلت إلى 7ر8 تريليون يوان في عام 2021، بزيادة 7ر40 في المئة عن عام 2012، بينما ارتفعت إيرادات الشركات بنسبة 7ر37% عن عام 2012، لتبلغ 128 تريليون يوان في عام 2021.

وأشار التقرير أيضاً إلى تحسن الهيكل الصناعي. فخلال الفترة ما بين 2013 إلى 2021، سجل قطاعا تصنيع المعدات والتصنيع عالي التقنية نمواً سنوياً متوسطاً بنسبتي 2ر9% و6ر11% على التوالي.

وسجلت المنتجات الصناعية الناشئة نمواً سريعاً، حيث بلغ إنتاج الروبوتات الصناعية حوالي 366 ألف وحدة في عام 2021، بزيادة 9ر67 في المئة على أساس سنوي، في حين ارتفع إنتاج مركبات الطاقة الجديدة بسنبة 6ر145في المئة على أساس سنوي إلى 68ر3 مليون وحدة في العام الماضي.