خالد مهران يستعد لتصوير فيلم «عين الصقر» بالإمارات

يستعد المخرج خالد مهران لبدء تصوير فيلم جديد بدولة الإمارات، الفيلم يحمل اسم "عين الصقر".

وتدور أحداث الفيلم في قالب تشويقي أكشن، يشارك في بطولته مجموعة من ممثلين من مصر والإمارات، وهو إنتاج إماراتي مصري مشترك، وبعد انتهاء التعاقدات مع الأبطال المرشحين للفيلم، سيبدأ التصوير ما بين القاهرة ودبي.

يذكر أن أخر أفلام المخرج خالد مهران، فيلم "ماتروشكا" الذي يضم العديد من الممثلين المصريين والعرب والروس وهم: منذر رياحنة ومحمد نور وياسر الطوبجي وأحمد جمال سعيد وأيمن منصور، والفنانات الروسيات إيكاترينا كوفالشوك وأرينا فولكوفا وماريا ريفال وبوبلينا جرانتس وأنستازيا أكتوفا.

وتدور أحداث الفيلم في فترة التسعينيات، حيث أربع فتيات روسيات يقررن التوجه إلى مصر، والإقامة فيها بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ووجود نزاعات في روسيا، ويندمجن مع المجتمع المصري ويعجبن بمصر كثيرًا لدرجة تجعلهن غير راغبات في العودة.

على صعيد مختلف أعلن المخرج خالد مهران حصوله على الإقامة الذهبية طويلة الأمد من دولة الإمارات العربية المتحدة، لينضم لعدد كبير من نجوم الفن كانوا قد حصلوا مؤخراً على الإقامة الذهبية منهم شاروخان، محمد رمضان، راغب علامة، نجوى كرم، مروان خوري، نيللي كريم، قصي خولي، وغيرهم من النجوم.