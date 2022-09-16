طيارو سويس السويسرية يرفضون عرضا للأجور ويهددون بتنظيم إضراب

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رفض طيارو شركة "سويس" السويسرية للطيران التابعة للخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" عرضا محسنا للأجور من الشركة، وهددوا بتنظيم إضراب في نزاع قائم يتعلق بعقود عمل جماعية.

وقالت نقابة "أيروبيرز" لطياري سويس إنه نظرا لعدم تلبية شركة الطيران مطالبهم بشكل فعال، سيبدأ الطيارون اليوم الجمعة تصويتا بشأن تنظيم إضراب.

وذكرت النقابة أنه إذا وافق الأعضاء على اقتراح مجلس الإدارة، ولم تقدم إدارة سويس عرضا محسنا بشكل كبير، سيتم تنظيم إضراب بدءا من 17 أكتوبر.

وتشير الشركة إلى أن التعويض المقترح سيوفر زيادات بأكثر من 60 مليون فرنك سويسري (25ر62 مليون دولار) مقارنة بالعرض المرفوض، استنادا إلى أداء الشركة.

من ناحية أخرى، طالبت "أيروبيرز" مبلغا إضافيا قدره 200 مليون فرنك لأفراد قمرة القيادة، حيث يبلغ حاليا حوالي مليار فرنك. وستتم الزيادة خلال فترة العقد المتفق عليه، وهي أربع سنوات.