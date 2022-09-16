خبراء: بصمات تغير المناخ واضحة في الفيضانات المدمرة بباكستان

قال خبراء إن "بصمات" تغير المناخ قد ظهرت في الفيضانات المدمرة التي تجتاح باكستان، بعدما كشف تحليل أنها ربما زادت من معدل هطول الأمطار الغزيرة التي سببت الفيضانات.

وشهدت مناطق واسعة من باكستان هطول أمطار موسمية قياسية، بداية من يونيو 2022، مما أدى إلى فيضان نهر "السند" عن ضفتيه، على آلاف الكيلومترات المربعة، وأيضا فيضانات عارمة وانهيارات أرضية في المناطق الحضرية، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي.آيه.ميديا" اليوم الجمعة.

وتضرر أكثر من 33 مليون شخص، وتوفي 1500، وتعرضت منازل وطرق ومراكز صحية ومدارس للدمار، أو لحقت بها أضرار، كما نفقت أعداد من الماشية ودمرت مساحات من الأراضي الزراعية، وتفشت أمراض.

وكانت باكستان، الواقعة جنوبي أسيا، شهدت زيادة في هطول الأمطار بأكثر من ثلاثة أمثال من الكميات المعتادة، فيما شهد إقليما "السند" و"بلوشيستان" أمطارا قياسية في أغسطس الماضي.

وكان أكثر من 20 عالما من أنحاء العالم، يعملون في إطار مبادرة عالمية للطقس، قاموا بتقييم ما إذا كان تغير المناخ، الذي يتسبب فيه الإنسان، قد جعل هطول الأمطار الغزيرة، التي تسببت في الفيضانات، أكثر احتمالا وشدة.