نزاع حول بندقية آلية أمام محكمة براءات الاختراع الاتحادية الألمانية

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تنظر محكمة براءات الاختراع الاتحادية الألمانية قريبا نزاعا طويل الأمد بين اثنين من أشهر مصنعي الأسلحة الألمان، حيث يسعى صانع البنادق الهجومية في ولاية تيرينجن هاينيل إلى الحصول على براءة اختراع تلك البندقية الآلية وسحب الاعتراف بأحقية منافسه شركة هيكلر & كوخ، وفقا لما أعلنته المحكمة اليوم الجمعة في ميونخ.

وتتعلق براءة الاختراع الأوروبية رقم 2018508 بطريقة حماية نظام فوهة البندقية من اختراق السوائل.

ووفقا للدعوى فإن شركة هاينيل تحتج بأنه ما كان ينبغي منح براءة الاختراع لأن التكنولوجيا ليست جديدة، بينما يرفض هيكلر& كوخ هذه الدعوى.

وسيتم الاستماع إلى المجلس السابع بشأن القضية في 30 سبتمبر الجاري.

ولم تذكر محكمة براءات الاختراع الاتحادية اسم الشركتين لكن الخلافات بين مصنعي البنادق الآلية الهجومية لها تاريخ طويل ومعروفة جيدا لدى الجمهور.

تتعلق القضية بطلب رئيسي من الجيش الألماني "بونديسفير" للبندقية الهجومية التالية للقوات المسلحة. وكانت الحكومة الاتحادية كلفت في البداية شركة هاينيل بتصنيع هذا الجزء، لكنها استبعدتها مرة أخرى في مارس 2021 بسبب انتهاك براءات الاختراع الذي قامت به أصلا شركة هيكلر&كوخ.

وفي حال فوز هاينيل أمام محكمة ميونخ وإعلان اختراع هيكلر&كوخ لاغيا وباطلا، فمن المحتمل أن تتبعها جولة جديدة من المنافسة على عقد البندقية الهجومية.

في الآونة الأخيرة نظرت محكمة دوسلدورف الإقليمية العليا في هذا النزاع، ورفض القضاة شكوى هاينيل خلال شهر يونيو الماضي.