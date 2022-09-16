مصرع وإصابة 5 أشخاص في 4 حوادث متفرقة بالمنيا

لقي سائق مصرعه، وأصيب 4 أشخاص في 4 حوادث انقلاب.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بمصرع سائق وإصابة 4 أشخاص في 4 حوادث إنقلاب، بينهم مصرع سائق في حادث سيارة بطريق الصعيد الشرقى أمام قرية الشيخ حسن، بمركز أبو قرقاص، وإصابة شخصين اثنين في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق الصعيد بمدينة أبو قرقاص، وإصابة شخص في حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق سكه تله، وإصابة شخص في حادث انقلاب دراجة بخارية بمطلع كوبري بنى مزار.

تم نقل المصابين إلى المستشفيات للعلاج، والتحفظ على جثة المتوفى والمركبات تحت تصرف النيابة العامة.