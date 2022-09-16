سفير مصر بواشنطن يفتتح معرضا لمختارات من القسم المصري بمكتبة الكونجرس

أكد السفير معتز زهران سفير مصر بواشنطن الخميس أن هناك روابط ثقافية قوية تجمع بين شعبي مصر والولايات المتحدة وتمثل دلالة على عمق العلاقات الممتدة بين البلدين.

جاء ذلك خلال افتتاح السفير المصري، معرضا لمجموعة مختارة من القسم المصري بمكتبة الكونجرس الأمريكية، والتي تعبر عن أزمنة حضارية مختلفة مر بها تاريخ مصر العريق، واختلاطه بحضارات الشرق الأوسط والعالم؛ وما ساهمت مصر به في مسيرة البشرية وروافدها الثقافية.

وقال السفير إن هذه الفعالية تأتي في إطار الاحتفالات بمناسبة مرور مائة عام على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة.

حضر اللقاء عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي من مجموعة أصدقاء مصر، من بينهم: النائب الجمهوري داريل عيسى وباربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى وستيف ريني كبير المسئولين الماليين لمؤسسة أباتشي للتنقيب عن النفط، والتي لها استثمارات كبيرة في مصر، إضافة إلى عدد من الضيوف المصريين والعرب والأمريكيين وبعض ممثلي الصحافة والإعلام وأعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بواشنطن.

من جانبه، قدم الدكتور مهند صالحي مسئول القسم العربي بمكتبة الكونجرس عرضا تقديميا لقطع المعرض، مشيرا إلى أنه يتضمن نحو 20 قطعة معروضة، من بينها صور لمساجد القاهرة القديمة، وترجمات بالإنجليزية لبعض روايات عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين وبعض النسخ القديمة من مجلتي روزاليوسف وآخر ساعة ، وشرائط ميكروفيلم لبعض النسخ الأولى لجريدة المقطم والأهرام وبعض البرديات النادرة من بينها عقد بيع على بردية ترجع لعام 195 ميلادي.