 روسيا تنسحب رسميا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تنسحب رسميا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

د ب أ
نشر في: الجمعة 16 سبتمبر 2022 - 8:49 م | آخر تحديث: الجمعة 16 سبتمبر 2022 - 8:52 م
أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، عن توقف تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على روسيا، اليوم الجمعة.

وانسحبت روسيا بشكل استباقي من مجلس أوروبا في وقت سابق من هذا العام بعد أن قالت الهيئة الحقوقية ومقرها ستراسبورج إن هذه الدولة تواجه الطرد بسبب حربها ضد أوكرانيا.

لا تزال 17450 قضية ضد روسيا معلقة في المحكمة. وقالت المحكمة إنه تم رفع الدعاوى القضائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر، ومن ثم سيتعين على المحكمة أن تنظر فيها.

جرى إقرار الاتفاقية في عام 1950 ودخلت حيز التنفيذ في البلدان الأولى في عام 1953، وتهدف إلى دعم الحق في الحياة، على سبيل المثال، أو ضمان الحماية من التمييز.

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