أصدر شاعر البلاط الملكى بالمملكة المتحدة، سيمون أرميتاج، قصيدة جديدة بمناسبة وفاة الملكة إليزابيث الثانية بعنوان «ثناء مستوحى من الأزهار» أو «فلورال تريبيوت» تتكون من تسعة أسطر والأحرف الأولى منها توضح اسم إليزابيث، فى إشارة إلى الترتيب الأبجدى لأسماء الأزهار التى تُستخدم فى الجنائز.

وأشار الشاعر مباشرة إلى نفسه فى المقطع الأول من القصائد قائلًا: «لقد استحضرت زهرة زنبق لتنير ظلمة هذه الساعات، أهديها كعربون شكر»، وأوضح «أرميتاج» أنه يشكر الملكة على هديتها؛ حيث إنها «وعدت فأوفت» خلال حكمها ولذا يقدم قصيدته «كهدية لها فى المقابل».

واستخدم الشاعر استعارة الزنبق فى إشارته لزنبق الوادى، الذى يُقال إنه الزهرة المفضلة للملكة ــ لتمثيل القصيدة والملكة نفسها، حيث قال: «هذا الزنبق الذى يزدهر فى ما بين المملكة والأشجار، الذى يتألق سطوعه خارج الحياة وحدود إزهارها».

وقال أرميتاج إنه لم يلتزم بالشكل الرسمى فى نظم القصائد، مما ساعده فى هذه الحالة على العمل بشكل خلاق تحت ضغط الوقت، نقلًا عن صحيفة الجارديان البريطانية.

وأوضح أنه لجأ لاستعمال الاستعارات المتعلقة بالأزهار أيضًا كوسيلة «لترميز» اسم الملكة إليزابيث على حد قوله، فقال: «كنت أفكر قليلا أثناء العمل على القصيدة فى العصر الإليزابيثى الأول، عندما كان الشعر مليئًا بالإشارات والإشارات الصغيرة».

وتعد قصيدة «فلورال تريبيوت» القصيدة الثانية التى كتبها الشاعر المولود فى يوركشاير عن الملكة هذا العام حيث كتب الأولى احتفالا بيوبيلها البلاتينى، وكانت قصيدته الأولى التى خاطب فيها أفراد العائلة المالكة خلال حصوله على جائزة البطاركة، تكريما للأمير فيليب بعد وفاته فى أبريل 2021.

إلى جانب القصائد الملكية، كتب «أرميتاج» قصائد عن الاكتشافات العلمية والذكرى الخمسين للهبوط على سطح القمر وفيروس كورونا، كما قام بجولة استمرت عقدًا من الزمن للمكتبات فى جميع أنحاء المملكة المتحدة؛ ففى عام 2021، زار المكتبات التى تحمل أسماء تبدأ بالحرفين A و B، وهذا العام كان يزور المكتبات التى تبدأ بالحرفين C وD.

وتم منحب «أرميتاج» لقب شاعر البلاط شهر مايو 2019، ليصبح سادس شخص يتولى هذا الدور فى عهد الملكة، بعد سيسيل داى لويس، وجون بيتجمان، وتيد هيوز، وأندرو موشن، وكارول آن دافى. وقد عُرض على فيليب لاركن الدور عام 1984 لكنه رفض.

ويحظى المنصب الفخرى بدور راسخ فى الحياة الملكية منذ عام 1668، وتم اختياره فى الأصل مباشرة من قِبَل الملك أو الملكة، وفى حين أن الشاعر الذى يتم ترشيحه للقب لا يزال يتم تعيينه رسميًا من قِبَل الملك الحاكم، إلا أنه منذ عام 1790 بدأ رئيس الوزراء فى التدخل فى عملية انتقاء أى مرشح يجب تعيينه.

جدير بالذكر أنه بعد إقالة الشاعر الكاثوليكى جون درايدن عام 1689، احتفظ خلفاؤه بلقب «شاعر البلاط» حتى عام 1999، حتى تم تعيين «موشن» لفترة محددة مدتها 10 سنوات.