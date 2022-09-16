أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل أول حالة إصابة بجدري القردة لرجل وافد قادم من الخارج، حيث تم الاشتباه بإصابته وظهور الأعراض عليه، وتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق بروتوكلات الفحص والعزل والعلاج وتتبع أثر المخالطين.

وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - أنها وضعت خطة استباقية طارئة للتعامل مع جدري القردة منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة في عدد من الدول وذلك للحفاظ على الصحة العامة، مشيرة إلى أنها حريصة على مواصلة التقصي الوبائي للحد من فرص انتشار جدري القردة حفاظاً على السلامة العامة للمجتمع، مشددةً على استعدادها للتعامل مع المستجدات في هذا الشأن واتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة.