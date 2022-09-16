مسؤول صيني: نظام السلام في شبه الجزيرة الكورية يصب في المصالح المشتركة 

دعا رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني "لي تشانشو"، اليوم الجمعة، كوريا الجنوبية والصين إلى تعزيز التواصل الثنائي، وتفعيل عملية الحل السياسي لقضية شبه الجزيرة الكورية من خلال القيام بدور نشط.

وقال "لي"، في بيان صحفي مشترك بعد اجتماعه مع رئيس الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية "كيم جين-بيو"، خلال زيارته الحالية إلى سول، أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية يونهاب: "أدركنا أن بناء نظام السلام في شبه الجزيرة الكورية والمحافظة على السلام والأمن فيها من خلال الحوار والمفاوضات يصبان في المصالح المشتركة".

وأضاف أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أهمية العلاقات الثنائية لكلا الطرفين، ووجوب تعزيز التواصل والتعاون ومواجهة التحديات معًا وتحقيق الرقي والازدهار، وذلك عبر تقديم الدعم لتعزيز التضامن الإنمائي لكلا الجانبين، وتعميق التعاون متبادل المنفعة، وتسريع المرحلة الثانية من اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية والصين (FTA)، وترسيخ التعاون في قطاع التكنولوجيا المتطورة، وتحقيق الاستقرار في سلاسل التوريد والشبكات الصناعية، فضلاً عن دعم تحقيق التنمية المتكاملة عالية الجودة.

وأشار المسئول الصيني، إلى أن البلدين يتبادلان الآراء بشأن ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف، والتواصل الوثيق بشأن القضايا الدولية والإقليمية الهامة، وحماية التعددية وأنظمة التجارة الإقليمية، والمساهمة بحكمتهما وقوتهما في تعزيز رفاهية البشرية، إلى جانب الاتفاق على تعزيز التبادلات رفيعة المستوى بينهما، فضلا عن التأكيد على أن استغلال نظام الحوار والتعاون بين البلدين على مختلف المستويات والمجالات سيساعد على تعزيز التوافق والثقة المتبادلين.