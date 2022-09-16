قوات الإنقاذ النهري تكثف مجهوداتها لاستخراج جثماني ضحايا عبارة نهر النيل ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف صباح اليوم الجمعة، حادث سقوط باب صعود نيلية بقرية أشمنت التابعة لمركز ناصر شمال بني سويف، كان على متن باب المعدية عدد من الأشخاص للعبور إلى الجهة الشرقية لزيارة المقابر، أسفر الحادث عن مصرع طفل ومدرس غرقا في مياه نهر النيل.

وقال أسامة محمد، أحد شهود العيان على الواقعة إن المدرس المتوفى غرقا ويدعى " محمد ٥٥ عام مقيم بقرية الرياض بمركز ناصر " أثناء سقوط باب المعدية بشكل مفاجئ استطاع النجاه بنفسة وعاد لينقذ أحد الأطفال وعاد لينقذ الطفل الآخر وهو "مروان ٩ سنوات مقيم بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى شمال بنى سويف" ولكنه فشل فى انقاذة بسبب شدة تيار وعمق مياه النيل فغرق معه.

وتواصل قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بنى سويف جهودها فى عملية البحث عن المدرس والطفل.

وتشهد المنطقة المحيطة بالواقعة تواجد كثيف من أسر وأهالي الضحايا المعدية النيلية.

وقال على يوسف، رئيس مركز ومدينة ناصر، إن المعدية مرخصة، وستنتهى فترة ترخيصها في شهر يناير ٢٠٢٣ القادم، وإن جميع المعديات بنهر النيل بالمركز مرخصة مطافة للاشترطات.

وأكد مصدر بمديرية أمن بنى سويف، أنه تم إلقاء القبض على صاحب المعدية وجميع العاملين بها، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

يذكر، أن المعدية وموقع الحادث شهدت في عام ٢٠١١ مصرع ٢٠ شخصا غرقا؛ إثر سقوط أتوبيس من فوقها يقل أسرتين بقرية بني حدير التابعة لمركز الواسطى أثناء ذهابهم إلى المقابر بالمنطقة الشرقية؛ لإحياء ذكري الأربعين فى وفاه نجله.