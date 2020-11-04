المستشار الألماني يدعو إلى تعزيز التعاون الأوروبي في التسليح

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى زيادة التعاون الأوروبي في قضايا التسلح.

وقال شولتس اليوم الجمعة في مؤتمر للجيش الألماني في برلين إن منظمة إدارة مشاريع التسلح المشتركة لديها ما يلزم لتصبح "نواة للتعاون الأوروبي"، وأضاف: "الشرط الأساسي هنا هو أن نتمكن - نحن الدول الأعضاء - من مراجعة تحفظاتنا ولوائحنا الوطنية المتعلقة باستخدام وتصدير الأنظمة المصنعة بشكل مشترك"، مضيفا أن الحكومة الألمانية مستعدة للقيام بذلك، مشيرا إلى أن ذلك قد يفاجئ البعض.

وقال شولتس إن المشكلة الأكثر إلحاحا في أوروبا ربما تكون العدد المربك للغاية لأنظمة الأسلحة ومعدات التسليح والمنافسة من مختلف شركات الأسلحة، وأضاف: "النمو المنسق للإمكانيات الأوروبية هو فقط الذي سيؤدي إلى أوروبا قادرة على التصرف"، مؤكدا في ذلك اهتمامه بالدفاع الجوي بشكل خاص.