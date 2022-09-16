أوكرانيا تحصل على دبابات ألمانية إضافية عبر المبادلة مع اليونان

اتفقت الحكومة الاتحادية في ألمانيا مع اليونان على التعاون المتبادل لتزويد أوكرانيا بناقلات جنود مدرعة إضافية.



وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الجمعة، أن اليونان ستزود أكرانيا بأربعين عربة قتال مشاة من طراز (بي إم بي -1) سوفيتية الصنع، بينما تتلقى أثينا 40 مركبة قتال مشاة من طراز "ماردر" من المخزونات الصناعية الألمانية بدلا من القطع التي ترسلها اليونان إلى أوكرانيا.



واتفقت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريخت (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ونظيرها اليوناني نيكولاوس باناجيوتوبولوس على ذلك، وسيبدأ التنفيذ على الفور.



وأكدت وزارة الدفاع اليونانية مساء اليوم الجمعة بدء تبادل المعدات وعدد ناقلات الجنود المدرعة التي ستسلمها ألمانيا لليونان وسترسل اليونان بدورها إلى أوكرانيا الأسلحة المذكورة.



ظهرت فكرة تبادل تزويد الأسلحة بعد وقت قصير من بداية حرب أوكرانيا.



وبالتالي ينبغي تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بسرعة بالأنظمة، السوفيتية التي لا تحتاج إلى أي تدريب إضافي وهي متوفرة لدى اليونان، وفي المقابل تحصل اليونان بدلا منها على أسلحة ألمانية.



وستزود الدول التي تسلم الأسلحة السوفيتية لأوكرانيا بأسلحة من صناعة غربية.