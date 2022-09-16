 رئيس الحكومة الجزائرية يبحث مع النائب العام السعودي واقع التعاون الثنائي في شتى المجالات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الحكومة الجزائرية يبحث مع النائب العام السعودي واقع التعاون الثنائي في شتى المجالات

أ ش أ
نشر في: الجمعة 16 سبتمبر 2022 - 12:53 ص | آخر تحديث: الجمعة 16 سبتمبر 2022 - 12:53 ص

بحث رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن مع النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب واقع وآفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما في المجال القانوني والقضائي.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة الجزائرية، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة، للنائب العام السعودي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، منذ أول أمس الثلاثاء.
وأوضحت الحكومة الجزائرية - في بيان - أن اللقاء شكل فرصة للتأكيد على علاقات الأخوة والتعاون المتميزة، التي تربط الجزائر والمملكة العربية السعودية، واستعراض واقع وآفاق التعاون الثنائي في شتى المجالات، لاسيما في المجال القانوني والقضائي.

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