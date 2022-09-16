سيرينا وليامز لـ فيدرر: مرحبا بك في نادي الاعتزال

أثنت نجمة التنس الأمريكية سيرينا وليامز، التي أعلنت مؤخرا اعتزالها، على النجم السويسري روجيه فيدرر الحائز على 20 لقبا في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، والذي أعلن أمس الخميس أنه سيعتزل بنهاية مشواره في بطولة كأس لافر المقررة في وقت لاحق من سبتمبر الجاري.

وتحدثت سيرينا عن إعجابها بمسيرة النجم السويسري موجهة له عبارة "مرحبا بك في نادي الاعتزال".

وجاء قرار فيدرر /41 عاما/ بعد أسابيع من إعلان سيرينا وليامز، الحائزة على 23 لقبا في بطولات جراند سلام، اعتزالها، علما بأنها شاركت في بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) التي اختتمت قبل أيام، وقد وصلت إلى الدور الثالث بها.

ويودع فيدرر ملاعب التنس بعد مسيرة حافلة بالإنجازات شهدت تتويجه بـ 20 لقبا في بطولات جراند سلام، ولا يتفوق عليه في ذلك سوى النجم الإسباني رافاييل نادال (22 لقبا) والصربي نوفاك ديوكوفيتش (21 للقبا).

أما سيرينا وليامز فتحتل المركز الثاني خلف مارجريت كورت في قائمة اللاعبات الأكثر تتويجا في جراند سلام، حيث أحرزت كورت 24 لقبا.

وقالت سيرينا وليامز عبر تطبيق إنستجرام :"دائما كنت أنظر إليك وأشعر بالإعجاب. طرقنا كانت متشابهة للغاية."

وأضافت :"لقد ألهمت الملايين من الناس، ومن بينهم أنا، ولن ننسى هذا على الإطلاق. أصفق لك وأتطلع إلى كل ما ستقدمه في المستقبل... مرحبا بك في نادي الاعتزال. وشكرا لك لكونك أنت روجيه فيدرر."