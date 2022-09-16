توقعات بمنع الوفد الصيني من حضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية

من المتوقع أن يتم منع الوفد الرسمي الصيني من حضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية.وقالت مصادر برلمانية لوكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" إن رئيس مجلس العموم ليندسي هويل سيمنع الوفد من دخول قاعة وستمنستر حيث نعش الملكة، حيث مازالت بكين تفرض عقوبات على سبعة من نواب مجلسي العموم واللوردات في بريطانيا.

ويثير اثنان من النواب المحافظين بمجلس العموم، ايان دانكان سميث وتيم لافتون، وهم ضمن السبعة، المخاوف بشأن احتمال حضور الوفد، قائلين إن تلقيهم دعوة "من الغريب".

وأضافت المصادر أن هويل يتمسك بموقفه بمنع مسؤولي الحكومة الصينية، في وقت تظل فيه العقوبات قائمة على النواب. وبهذا تؤكد المصادر الرواية التي أوردها موقع بوليتيكو الإلكتروني، لأول مرة.

وقال متحدث باسم مجلس العموم "لا نعلق على المسائل الأمنية"، بينما رفض متحدث باسم هويل أيضا التعقيب.

يشار إلى أنه ليس من المقرر أن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينج الجنازة في وستمنستر آبي يوم الإثنين، وسوف يرسل نائبه وانج كيشان.