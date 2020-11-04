شولتس: كان ينبغي اتخاذ رد فعل أكثر صرامة على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم

ذكر المستشار الألماني أولاف شولتس، أنه عندما يسترجع واقعة ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014 يرى أنه كان يتعين اتخاذ رد فعل مختلف حيال هذا الأمر.

وقال شولتس في مؤتمر للجيش الألماني في برلين: "أريد أن أقول بوضوح شديد إنه ربما كان من الصواب - على الأقل في وقت لاحق - الرد بشكل أكثر صرامة على ضم شبه جزيرة القرم"، موضحا أنه ربما لو كان تم اتخاذ رد فعل أكثر صرامة، ما كانت فكرة محاولة مثل هذا الهجوم على أوكرانيا مرة أخرى ترسخت بشدة على هذا النحو في ذهن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفرض المجتمع الدولي عقوبات على روسيا بعد ضمها شبه الجزيرة المطلة على البحر الأسود عام 2014. ومع ذلك لم تقطع ألمانيا العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع روسيا.