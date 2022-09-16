تحذير البريطانيين من اضطراب شديد في السفر بسبب إضراب مراقبي الحركة الجوية الفرنسية وجنازة الملكة إليزابيث

طالبت شركات الطيران البريطانية المصطافين بتأجيل أي رحلات نهاية هذا الأسبوع بعد إضراب مراقبي الحركة الجوية المزمع في فرنسا وجنازة الملكة إليزابيث الثانية يوم الإثنين القادم.

وطلبت الحكومة البريطانية من شركات الطيران خفض جداولها إلى النصف، مما قد يكون له تأثير غير مباشر على الرحلات الأوروبية الأخرى أيضًا بسبب جنازة الملكة، وفق صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

بدورها، حذرت هيئة الطيران الفرنسية من اضطراب "شديد"، وحثت الركاب على تأخير الرحلات إلى فرنسا، وقالت في بيان: "من المتوقع إلغاء الرحلات والتأخيرات الكبيرة."

من جانبها، كانت النقابة الوطنية الفرنسية لمراقبي حركة المرور قد دعت إلى الإضراب، ومن المقرر أن يستمر من الساعة 6 صباح اليوم الجمعة، حتى السبت، حول الأجور وظروف العمل.

من جهتها، أكدت الخطوط الجوية الفرنسية أنها ستلغي أكثر من نصف رحلاتها القصيرة والمتوسطة المدى يوم الجمعة.

تسببت الإضرابات في صناعة الطيران، بما في ذلك العاملين على الأرض والمقصورة الذين يسعون إلى تعديل رواتبهم لزيادة تكاليف المعيشة وسط التضخم المرتفع، في حدوث اضطرابات شديدة في حركة المرور الصيفية في أوروبا.

وذلك بالإضافة إلى إلغاء أكثر من 100 رحلة جوية من مطار هيثرو بسبب جنازة الملكة إليزابيث، حيث أعلن مطار غرب لندن أن 15٪ من رحلاته البالغ عددها 12000 رحلة المقرر إقلاعها أو هبوطها يوم الاثنين ستتوقف "لتجنب الضوضاء"، موضحا أنه يريد ضمان هدوء الأجواء فوق لندن خلال دقيقتين من الصمت الوطني حيث تقترب جنازة الملكة في وستمنستر أبي من نهايتها قبل وقت قصير من الظهر، ولن يُسمح لأي رحلات جوية بالإقلاع أو الهبوط قبل 15 دقيقة من بدء الصمت حتى 15 دقيقة بعد انتهائه، كما سيتم إيقاف المغادرين والقادمين أثناء وصول الموكب الجنائزي والموكب في قلعة وندسور، وتحويل مسارهم حول القلعة خلال خدمة الأسرة الخاصة مساء الاثنين.