تقرير: تضاعف ضحايا المجاعات بسبب التغير المناخي لـ48 مليون شخص

أصبحت آثار التغير المناخي ملموسة بعد أن ضربت كوارثها الدول الأشد فقرا والأقل مسؤولية عن انبعاثات الغاز وتغير المناخ؛ ما دل عليه التقرير الأحدث لمنظمة أوكسفام الذي قدر تزايد نسبة ضحايا المجاعات في ١٠ دول فقيرة بـ٤٨ مليون شخص.

ونقلت فرانس برس عن أوكسفام أن عدد ضحايا المجاعات تصاعد من ٢١ مليون شخص عام ٢٠١٦ إلى ٤٨ مليون العام الحالي بزيادة تقدر بـ١٢٣٪.

وأضاف التقرير أن ١٨ مليون شخص يقبعون تحت تهديد المجاعات الشديدة.

وتركزت أحداث المجاعات في ١٠ دول أبرزها الصومال وأفغانستان بجانب ٨ دول من إفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وأوضح التقرير إن شعوب تلك الدول وقعوا ضحية الدول المتقدمة إذ نسبة الإنبعاثات من الدول المتضررة تبلغ ٠.١٣٪ فقط مقابل ٧٥٪ من الانبعاثات صادرة عن دول قمة العشرين.

وأشارت الدراسة لعدة كوارث مناخية ضربت بلدان نامية العام الحالي كجفاف الصومال الذي هجر مليون شخص وفيضانات باكستان التي هجرت ثلث الأهالي وجفاف جواتيمالا الذي ضرب ٨٠٪ من محاصيلها متسببا في موجة هجرة واسعة نحو الولايات المتحدة.