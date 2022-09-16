انخفاض الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى منذ 1985 وسط غلاء المعيشة

تراجع الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى له منذ نحو أربعة عقود، فيما تشير دلائل متزايدة على وجود ركود في المملكة المتحدة، مع صعود قيمة الدولار.

وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 1 % ليصل إلى 1351ر1 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 1985، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وجاءت الصفعة الأحدث للاسترليني من بيانات صدرت اليوم وأظهرت أن مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفضت بأسرع وتيرة خلال ثمانية أشهر، في أغسطس الماضي، فيما أجبر تفاقم أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة وانخفاض الثقة المستهلكين على الحد من الإنفاق.

وقال ديريك هالبيني، المحلل لدى بنك "إم يو إف جي" الياباني: "بيانات مبيعات التجزئة التي صدرت قبل قليل سيئة. وسينخفض سعر صرف الاسترليني مقابل الدولار في ظل ظروف زيادة تقلب سوق المال".