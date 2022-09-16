 كيري يحذر من مشاريع إنتاج الغاز طويلة الأجل في إفريقيا - بوابة الشروق
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كيري يحذر من مشاريع إنتاج الغاز طويلة الأجل في إفريقيا

أ ش أ
نشر في: الجمعة 16 سبتمبر 2022 - 10:14 م | آخر تحديث: الجمعة 16 سبتمبر 2022 - 10:14 م
حذر المبعوث الأمريكي الرئاسي للمناخ جون كيري، من مشاريع إنتاج الغاز في إفريقيا، مؤكدًا أن الغاز يمكن استخدامه حاليًا للانتقال لطاقة أنظف في المستقبل.

وتوقع كيري، في تصريحات على هامش مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في السنغال، وفقًا لقناة الحرة الأمريكية، أن يحل الغاز محل الفحم أو النفط خلال السنوات القليلة القادمة.

وقال كيري إنه "بعد عام 2030 يتعين علينا السيطرة على انبعاثات الغاز وهو شيء يجب ألا نغفل عنه في هذه المعادلة".

وأضاف أن الدول المتقدمة بحاجة إلى تكثيف الجهود وتلبية الحاجة الملحة لمساعدة الدول الأخرى على التكيف وتجاوز العقبات الأولية لتطوير أنظمة الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة خصصت 12 مليار دولار للتكيف والمرونة، وكانت تعمل على هيكل جديد لجذب المزيد من المستثمرين بتريليونات الدولارات.

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