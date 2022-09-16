اليمن تطالب إيران بوقف سلوكها المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة

طالب مندوب اليمن في الوكالة الدولية للطاقة الذرية هيثم شجاع الدين، من إيران بالكف عن سلوكها المزعزع للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة وذلك عبر استمرار دعمها لمليشيا الحوثي الانقلابية وتزويدها بالسلاح لاستهداف اليمنيين ودول الجوار.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) اليوم الجمعة، أن ذلك جاء في كلمة اليمن التي ألقاها شجاع الدين في اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي قال فيها إن "إيران تجاوزات خطة العمل الشاملة المشتركة، وعليها الامتثال لالتزاماتها النووية في إطار اتفاق الضمانات الشاملة الخاصة بها".

وعبر مندوب اليمن عن القلق من عدم جدية إيران في المفاوضات الجارية، وأن الفترة الطويلة من المفاوضات، قد استغلتها طهران في تطوير برنامجها النووي لأغراض غير سلمية، ما يعني أن أي اتفاق جديد مع ايران سيكون غير فعال.

وناقش الاجتماع مواضيع متصلة بالأمان والامن النووي، والعلوم والتكنولوجيا النووية، وتأثير الأوضاع في اوكرانيا على الأمن والأمان والضمانات، وكذلك تنفيذ ضمانات الوكالة في الشرق الأوسط، وتطبيق الضمانات في كوريا الشمالية وسوريا، إضافة الى القدرات النووية الإسرائيلية.

ومن جهة أخرى، بحثت سفيرة اليمن في وارسو ميرفت مجلي، اليوم، مع رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الخارجية البولندية باتريسا اوزجان، مستجدات الأوضاع في اليمن في ظل الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأوضحت السفيرة مجلي أن ميليشيات الحوثي الانقلابية، لازالت مستمرة في خرق بنود الهدنة وعدم الالتزام بالنقاط المتفق عليها وأن الحكومة اليمنية تعاملت بمسئولية تجاه الشعب اليمني بصورة أساسية، ودعمت جهود المبعوث الأممي لليمن وأعلنت عن موافقتها بشأن تمديد الهدنة للمرة الثالثة في أغسطس الماضي ولمدة شهرين، لافتة إلى أن الحوثيين لم يلتزموا ببنود الهدنة بل وكثفوا من هجومهم على عدد من المدن والمعسكرات والتي راح ضحيتها حتى الآن 1097 قتيلا وما يقارب 910 جرحى.

من جانبها، قالت المسئولة البولندية إن بلادها وشركائها في الاتحاد الأوروبي يراقبون الوضع في اليمن عن كثب ويشكرون الحكومة اليمنية على قبولها تمديد الهدنة للمرة الثالثة بهدف تخفيف معاناة المدنيين بصورة أساسية، والحد من الاقتتال وانهاك الاقتصاد اليمني.