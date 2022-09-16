أوكرانيا تقول إنها عثرت على غرف تعذيب المناطق المحررة

قالت الشرطة الأوكرانية، إن ضباطا عثروا على العديد من مواقع التعذيب، في مناطق تمت استعادتها مؤخرا من القوات الروسية.



وقال رئيس الشرطة إيهور كلايمنكو في بيان إنه "بالنظر إلى بالاكليا أو إيزيوم، نرى عددا هائلا من الجرائم المرتكبة ضد السكان المدنيين".



وفي بلدة بالاكليا، ورد أنه تم احتجاز ما يصل إلى 40 شخصا، وتم إذلالهم وتعذيبهم بمركز شرطة محلي خلال الاحتلال الروسي.



وأضاف كلايمنكو: "كان هناك تعذيب، وشهدنا آثار أسلاك كهربائية عارية على أيدي الناس، حيث كان يتم توصيل الكهرباء بها خلال الاستجواب".



وأشار إلى العثور على ستة مواقع تعذيب أخرى في إيزيوم، لكن تم تدميرها تماما.



وذكر كلايمنكو أن ألفا آخرين من رجال الشرطة سيتم إرسالهم الآن إلى منطقة خاركيف للعمل في نقاط تفتيش أو إجراء تحقيقات، من بين أمور أخرى.



وتم بالفعل إطلاق ما مجموعة، أكثر من 200 تحقيق في جرائم حرب روسية محتملة.