ضباط المراقبة الجوية بفرنسا يضربون عن العمل مع توقعات بإلغاء رحلات

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أضرب ضباط المراقبة الجوية في فرنسا عن العمل لمدة 24 ساعة اليوم الجمعة ما يعرض المسافرين من وإلى فرنسا لتأخير وإلغاء رحلاتهم.

ودعت هيئة الطيران المدني الفرنسية شركات الطيران إلى خفض خدماتها في البر الرئيسي لفرنسا وأقاليم ما وراء البحار بمقدار النصف.

وقالت شركة إير فرانس -الخطوط الجوية الفرنسية- إنها ستلغي حوالي 55% من رحلاتها للمسافات القصيرة والمتوسطة المدى وحوالي 10% من رحلات المسافات الطويلة اليوم الجمعة.

ودعت النقابة الوطنية الفرنسية لضباط المراقبة الجوية إلى الإضراب، قائلة إنه على الرغم من ستة أشهر من المفاوضات، لم تكن هناك إجابات ملموسة من جانب صاحب العمل.

يشار إلى أن نقاط الخلاف الرئيسية هي حماية صغار الموظفين ومدفوعات للتعويض عن التضخم.

وتقول النقابة إن ثلث مراقبي الحركة الجوية من المقرر أن يتقاعدوا بين عامي 2029 و 2035، و بسبب المدة التي يستغرقها التدريب، يجب وضع خطة للموظفين المبتدئين بحلول العام المقبل.

وأصدرت النقابة بالفعل إشعارا بتنفيذ إضراب ثان في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري.