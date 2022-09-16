إطلاق نار في خامس اقتحام لبنك لبناني ببلدة شحيم

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قال مصدر لوكالة "رويترز"، الجمعة، إنه تم سماع دوي إطلاق نار في خامس اقتحام لبنك لبناني الجمعة ببنك ميد ببلدة شحيم.