 إطلاق نار في خامس اقتحام لبنك لبناني ببلدة شحيم - بوابة الشروق
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إطلاق نار في خامس اقتحام لبنك لبناني ببلدة شحيم

وكالات
نشر في: الجمعة 16 سبتمبر 2022 - 1:36 م | آخر تحديث: الجمعة 16 سبتمبر 2022 - 1:37 م

قال مصدر لوكالة "رويترز"، الجمعة، إنه تم سماع دوي إطلاق نار في خامس اقتحام لبنك لبناني الجمعة ببنك ميد ببلدة شحيم.

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