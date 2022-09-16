فولكس فاجن تربح مئات الملايين من اليوروات من بيع عقود الغاز

تستعد مجموعة فولكس فاجن الألمانية، أكبر منتج سيارات في أوروبا لجني أرباح استثنائية بمئات الملايين من اليوروات بفضل عقود التحوط لشراء الغاز الطبيعي، حيث إنها متعاقدة على شراء كميات كبيرة من الغاز بأسعار منخفضة قبل الارتفاعات القياسية الأخيرة في الأسعار، حيث أعادت بيع جزء من هذه الكميات في السوق الألمانية بأسعار عالية.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أن فولكس فاجن باعت عقود غاز طبيعي تعادل 6ر2 تيراوات/ساعة، وهو ما يكفي لتوفير التدفئة لحوالي 200 ألف منزل لمدة عام.



يذكر أن أسعار الغاز الطبيعي الحالية تعادل عدة مرات السعر الذي تعاقدت عليه فولكس فاجن في السابق، وذلك نتيجة أزمة الطاقة غير المسبوقة في أوروبا. ووفقا للأسعار الحالية فإن فولكس قد تجني أرباحا من مبيعات عقود الغاز بقيمة 400 مليون يورو (399 مليون دولار) بحسب تقديرات بلومبرج.



كانت فولكس فاجن تعتزم استخدام الغاز الطبيعي في تشغيل محطتي طاقة خلال العام المقبل في مدينة فولفسبورج كجزء من خطتها للتوقف عن استخدام الفحم كمصدر للطاقة، ولكن أزمة الطاقة الحالية وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والضغوط السياسية دفعت فولكس فاجن إلى بيع كميات الغاز والاستمرار في تشغيل محطتي الكهرباء بالفحم، بحسب مصادر مطلعة.