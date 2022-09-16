موسكو: عدم دعوة روسيا لحضور جنازة إليزابيث الثانية تصرف غير أخلاقي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن قرار السلطات البريطانية بعدم دعوة روسيا إلى جنازة الملكة إليزابيث الثانية عمل غير أخلاقي.

وأعربت عن تعازيها الحارة بفقد الملكة إليزابيث، مشيرة إلى أن بريطانيا تستخدم هذه المأساة لأغراض جيوسياسية لتصفية حساباتها مع روسيا،بحسب قناة"إر تي عربية"الروسية.

واتهمت زاخاروفا بريطانيا بالوقوف إلى جانب "النازيين وشركائهم الأوكرانيين".

وأوضحت "بريطانيا تستغل العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا كذريعة لتبرير هذا الموقف".

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن الدعوات لحضور جنازة الملكة لم يتم إرسالها إلى روسيا أو بيلاروس على خلفية غزو أوكرانيا.

ويسود التوتر العلاقات بين روسيا وبريطانيا على خلفية العقوبات التي تفرضها لندن على موسكو بسبب غزو أوكرانيا ودعمها العسكري لكييف.