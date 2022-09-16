الملك تشارلز الثالث يختتم رحلة تأبين الملكة بزيارة ويلز

بعد مرور أسبوع على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، أكمل الملك تشارلز الثالث رحلة تأبين والدته الراحلة عبر أجزاء من المملكة المتحدة بزيارة مقاطعة ويلز.



وكان من المتوقع أن يعود الملك الجديد إلى لندن مساء اليوم الجمعة، حيث كان من المقرر أن يقف هو وإخوته بجوار نعش الملكة.



تم وضع التابوت في قصر ويستمينستر، مقر البرلمان البريطاني، حتى صباح يوم الاثنين المقبل.



واصطف كبير من الأشخاص في طابور طويل ليتمكنوا من التوقف لحظة عند نعش الملكة بعد انتظارهم لساعات.



وحضر الملك الجديد تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميليا قداسا في كارديف عاصمة ويلز إحياء لذكرى الملكة اليوم الجمعة.



وفي خطاب ألقاه أمام برلمان ويلز الإقليمي المعروف باسم سينيد شدد تشارلز على أن الملكة كانت مغرمة بشكل خاص بالمنطقة، مبينا بالقول: "طوال سنوات حكمها، لم يكن من الممكن أن تكون ويلز أكثر محبة بالنسبة لها".



وفي كارديف، كان هناك احتجاج نظمه معارضو الملكية، الذين رفعوا لافتات عليها كتابات مثل "الغوا الملكية"، "مواطنون بدلا من رعايا" أو "الديمقراطية الآن".



كانت رحلة تشارلز إلى ويلز، هي الجزء الثالث من جولة بدأها الملك الجديد بعد وفاة والدته عبر المناطق الأربعة في البلاد – إنجلترا، واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية وويلز.



وقبل أن يصبح تشارلز ملكا، كان يحمل لقب أمير ويلز.



والآن صار ابنه ويليام يحمل هذا اللقب، وأطلق على زوجته كيت الآن أميرة ويلز.



وفي غضون ذلك تكثفت الاستعدادات للجنازة الرسمية في لندن، فقد تدرب الجنود صباح اليوم الجمعة، على المسيرة يوم الاثنين.



ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أنه تم الاستعانة بحوالي 300 مسؤول حكومي للمساعدة في التخطيط لهذا الحدث التاريخي.